PC prende suspeito de liderar roubos a mercados e motoristas de aplicativo

A operação da PCMG contou com o apoio da PCSP (foto: PCMG/Divulgação)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), através da Delegacia Especializada de Tráfico, Roubo e Inteligência de Frutal e com o apoio do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) da PCSP, prendeu preventivamente ontem (11/11), em São José do Rio Preto (SP), o suspeito de ser o líder de um grupo responsável por assaltos, com uso de armas de fogo, a pelo menos três supermercados de Frutal e Planura e a dois motoristas de aplicativo, em Frutal, que tiveram os seus veículos roubados."Além do cumprimento do mandado de prisão deste suspeito também apreendemos um simulacro de pistola que foi utilizado nestes roubos", contou o delegado responsável pelas investigações, Rafael Gomes.Ainda segundo o delegado, no decorrer da operação, intitulada Ponto Final, cinco inquéritos já foram instaurados, sendo que, além do líder da suposta quadrilha, outros três suspeitos já foram presos, até o momento."As investigações da operação Ponto Final ainda continuam, mas já caminham para a fase final, pois já identificamos todos os integrantes do grupo, estando os principais presos", finalizou Gomes.