Polícia desmantela associação criminosa ligada ao tráfico de drogas em Ubá

Polícia apreendeu os materiais encontrados na residência (foto: Divulgação/Polícia Civil)



11:10 - 12/11/2021 Prefeitura de Janaúba anuncia empenho para acordo com vítimas de tragédia A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e a Polícia Militar (PM) deflagraram, nessa quinta-feira (11/11), uma operação conjunta no município de Ubá, na Zona da Mata mineira, com o intuito de combater o tráfico de drogas na região. A ação desmantelou uma associação criminosa suspeita de atuar na prática do crime. Dois suspeitos, de 20 e 24 anos, foram presos. Um adolescente de 16 anos também foi apreendido.Além disso, foi cumprido mandado de busca e apreensão em uma residência, no Bairro Solar. Na residência, os policiais encontraram porções de cocaína, crack e maconha, R$ 2.241,85 em dinheiro, uma balança de precisão, um rádio comunicador, quatro aparelhos celulares e cinco munições calibre .32. Todo o material foi apreendido e encaminhado à delegacia da Polícia Civil em Ubá.





No momento da captura, os jovens e o adolescente tentaram dispensar os materiais e o dinheiro adquirido com as vendas de drogas em um ralo, na área externa da casa. No entanto, a ação foi frustrada pela chegada da polícia.





De acordo com o delegado Douglas Mota Barbosa de Oliveira, o grupo utilizava 'uma fortaleza para proteger os pontos de vendas e os criminosos que atuavam na comercialização'. Devido a essa estrutura montada, a polícia utilizou um trator para romper os obstáculos.

Ação conjunta

Ainda segundo o delegado responsável pelo caso, o trabalho integrado entre as forças de segurança é de extrema relevância no combate ao tráfico de drogas e demais crimes.



“A operação conjunta reforça que as forças de segurança de Minas Gerais estão trabalhando de forma conjunta e integrada e com os mesmos propósitos: de desarticular o crime organizado e de trazer sensação de segurança para a população”, concluiu.