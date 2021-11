Festa de Nossa Senhora da Conceição terá missas e prestação de serviços

No santuário Nossa Senhora da Conceição dos Pobres, fé e solidariedade estarão de mãos dadas (foto: ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE/DIVULGAÇÃO ) Comemoração de fé, solidariedade e muitas orações. Com uma legião de devotos em Belo Horizonte, Nossa Senhora da Conceição terá festejos – e prestação de serviços aos pobres –, na capital, de 29 de novembro a 8 de dezembro. No Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição dos Pobres, no Bairro Lagoinha, na Região Noroeste de BH, haverá programação especial. A partir de segunda-feira (29), pessoas em situação de rua terão oferta de corte de cabelo, orientações jurídicas sobre benefícios sociais, informações sobre cuidado com a saúde, momento cultural e partilha do almoço.





No dia da Festa (8), o santuário vai celebrar, a cada duas horas – das 4h às 20h –, missas dedicadas à Imaculada Conceição de Maria. A tradicional novena começa no dia 29, às 18h30. Os lugares serão preenchidos por ordem de chegada até o limite máximo de 180 pessoas, em respeito ao distanciamento social. Os protocolos de segurança para o enfrentamento da COVID-19 devem ser seguidos, a exemplo do uso obrigatório de máscaras.





O Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição dos Pobres fica na Rua Além Paraíba, 152, no Bairro Lagoinha, em Belo Horizonte.

PROGRAMAÇÃO

29 de novembro





9h – Acolhida e Celebração com as pessoas em situação de rua.





10h – Corte de cabelo





11h30 – Almoço





18h30 – Novena da Imaculada Conceição





19h – Celebração Eucarística





30 de novembro





9h – Celebração com as pessoas em situação de rua.





10h – Orientação Jurídica: Direitos das pessoas em situação de rua.





11h30 – Almoço.





18h30 – Novena da Imaculada Conceição





19h – Celebração Eucarística





1º de dezembro





9h – Celebração com as pessoas em situação de rua.





10h – Orientação Jurídica: Orientação sobre a Saúde.





11h30 – Almoço.





18h30 – Novena da Imaculada Conceição





19h – Celebração Eucarística





2 de dezembro





9h – Celebração as pessoas em situação de rua.





10h – Orientação sobre benefícios sociais.





11h30 – Almoço.





18h30 – Novena da Imaculada Conceição





19h – Celebração Eucarística





3 de dezembro





9h – Celebração com as pessoas em situação de rua.





10h – Dia da Beleza





11h30 – Almoço.





15h – Celebração Eucarística





18h30 – Novena da Imaculada Conceição





19h – Celebração Eucarística





4 de dezembro





9h – Celebração com as pessoas em situação de rua.





10h – Momento Cultural





11h30 – Almoço.





14h30 – Oração Terço (Internacional) e Atendimento de Confissão.





15h – Celebração Eucarística





18h30 – Novena da Imaculada Conceição





19h – Celebração Eucarística





5 de dezembro





7h – Celebração Eucarística





10h – Celebração Eucarística





11h – Procissão motorizada: Lagoinha, Bonfim, Carlos Prates, Vila Senhor dos Passos, Santo André.





12h – Almoço





15h – Celebração Eucarística





18h30 – Novena da Imaculada Conceição





19h – Celebração Eucarística





6 de dezembro





9h – Celebração com as pessoas em situação de rua.





10h – Orientações sobre Saúde - higiene bucal





11h30 – Almoço.





14h – Celebração Eucarística





18h30 – Novena da Imaculada Conceição.





19h – Celebração Eucarística





7 de dezembro





9h – Celebração com as pessoas em situação de rua.





10h – Doação de roupas e calcados.





11h30 – Almoço.





15h – Celebração Eucarística





18h30 – Novena da Imaculada Conceição





19h – Celebração Eucarística.





8 de dezembro – Festa da Imaculada Conceição

Missas às 4h, 6h, 8h, 10h, 12h, 14h, 16h, 18h, 20h. Os lugares serão preenchidos por ordem de chegada até o limite máximo de 180 pessoas em respeito ao distanciamento social. Os protocolos de segurança para o enfrentamento da Covid-19 devem ser seguidos, como o uso de máscaras e álcool em gel).