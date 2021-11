Varginha cancela réveillon e tradicional Banho da Dorotéia

Festividades do réveillon foram canceladas pelo segundo ano consecutivo em Varginha

A Prefeitura de Varginha, no Sul de Minas, decidiu cancelar o réveillon e o tradicional Banho da Dorotéia, que antecede o carnaval na cidade. O prefeito Vérdi Melo entendeu que, apesar do avanço da vacinação, muitas pessoas ainda não se imunizaram. A informação foi divulgada pelas redes sociais.

No ano passado, o evento foi realizado na Concha Acústica, antes da Organização Mundial de Saúde decretar a pandemia do novo coronavírus.

O prefeito Vérdi Melo prega cautela nesse momento da pandemia: “Ainda temos pessoas que não tomaram nem a primeira dose da vacina".

Para celebrar a virada do ano, a prefeitura vai fazer a queima de fogos silenciosos em diferentes pontos da cidade e sem informar os locais para não promover aglomerações.

Varginha aplicou pouco mais de 214 mil doses da vacina contra a COVID-19, sendo mais de 110 mil pessoas imunizadas com a primeira dose.A cidade soma 18.075 casos do novo coronavírus, 352 óbitos e três pacientes no CTI. O boletim epidemiológico também mostra que o município não registra nenhuma morte causada pela doença há mais de 20 dias.