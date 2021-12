'Vacinar não é mais que a obrigação de cada um', diz vacinado em BH

Vacinação contra a COVID-19 na UFMG (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

"Uma sensação de alívio e dever cumprido. Afinal vacinar e fazer sua parte não é mais que uma obrigação de cada um. Não só pensando em si, mas no próximo também”, comenta o educador físico João Carlos De Souza, de 35 anos, que estava no posto de vacinação da UFMG.

Educador físico João Carlos de Souza, de 35 anos (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Para Wilde Vieira, de 61 anos, a vacina é sinônimo de segurança.

Wilde Vieira, de 61 anos (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

Para João Carlos, a pandemia está mais controlada, quando comparada a 2020. "Acho que em relação ao ano anterior reduziu bastante, principalmente as mortes. Mas os cuidados devem permanecer. Se cada um fizer sua parte, saíremos bem das festas de final de ano”, diz.

Em contrapartida, Wilde Vieira acha que pensar na diminuição da pandemia é perigoso: “Vendo como estão outros países, com lockdowns, restrições e novas cepas do vírus, acho que a pandemia não está diminuindo. As pessoas deveriam continuar tomando todos os cuidados, porque os dados ainda são alarmantes”.

Para se vacinar, é preciso levar o cartão de vacina, CPF, comprovante de endereço em Belo Horizonte e documento oficial com foto. Os critérios e orientações para a aplicação da vacina contra COVID-19 em pessoas com comorbidades, com deficiência permanente, síndrome de Down, gestantes e puérperas estão disponíveis no portal da Prefeitura

O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos, e extras, das 8h às 16h30, para pontos de drive-thru.





Para ver os postos de vacinação disponíveis para a dose de reforço, clique aqui

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que as pessoas devem sempre checar os endereços, disponibilizados no portal da Prefeitura, antes de se deslocar aos pontos de imunização

Nesta terça-feira (28/12) a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) convocou para a vacinação contra a COVID-19 o público de 50 a 54 anos com comorbidades. Essa faixa etária está recebendo a dose de reforço. Há também pessoas de outros grupos que ainda estão tomando a dose extra.