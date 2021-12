'Não adianta vacinar e não se cuidar', diz vacinado em BH com reforço

Motorista de carro particular Renato Sabino Dos Santos, de 59 anos. (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press ) “Eu tenho que lidar com muitas pessoas diariamente e tenho pressão alta, me sinto mais seguro e tranquilo com esta dose de reforço”, conta o motorista de carro particular Renato Sabino Dos Santos, de 59 anos.



Em relação às medidas de proteção o motorista comentou: "Acho que mesmo depois de tomar as vacinas, as pessoas deveriam manter os cuidados. Principalmente o uso de máscara e álcool em gel, que são fundamentais e protegem muito. Afinal de contas, não adianta vacinar e não se cuidar."



Questionado se a pandemia está reduzindo, Renato foi enfático. "Em geral, acho que não está diminuindo, principalmente na Europa, onde a nova variante já está em estado crítico. Mas não se pode negar que já houve uma melhora no número de pessoas infectadas no Brasil.”



Para se vacinar é preciso levar o cartão de vacina, CPF, comprovante de endereço em Belo Horizonte e documento oficial com foto.



Os critérios e orientações para aplicação da vacina contra COVID-19 em pessoas com comorbidades, com deficiência permanente, síndrome de Down, gestantes e puérperas estão disponíveis no portal da prefeitura.



O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos, e extras, das 8h às 16h30, para pontos de drive-thru.



Para saber os postos de vacinação disponíveis para a dose de reforço, basta acessar o link





A Secretaria Municipal de Saúde orienta que as pessoas devem sempre checar os endereços disponibilizados no portal da prefeitura antes de se deslocar aos pontos de imunização.



Matéria em atualização.





*Estagiária sob supervisão do subeditor Daniel Seabra