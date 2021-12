COVID-19: Minas Gerais não vai exigir prescrição para vacinar crianças

Governo federal abriu consulta pública a respeito da vacinação de crianças, o que retardou a imunização deste público (foto: Gladyson Rodrigues/EM/DA Press) O governo de Minas anunciou na noite desta sexta-feira (24/12) que não vai exigir prescrição médica para vacinar crianças de cinco a 11 anos de idade com a vacina antiCOVID da Pfizer. O posicionamento acontece um dia depois de o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmar que o governo federal iria recomendar a imunização deste público somente com a receita









Na sequência, o governo de Minas diz que a vacinação contra o coronavírus não é obrigatória e que menores de idade devem ser imunizados com a presença dos pais ou responsáveis.





"A Secretaria de Saúde de Minas Gerais frisa que toda campanha de imunização até o momento é feita sem necessidade de receita médica e segue sendo opcional. Nos casos de menores de idade, a única exigência é o acompanhamento dos pais ou responsáveis", complementa.





Segundo dados desta sexta do governo de Minas, 15.207.591 pessoas foram imunizadas com a segunda dose da vacina ou com a dose única, o que corresponde a 83,99% do público total do estado. Dessas, 2.466.709 também receberam a dose de reforço do imunizante.





Ainda segundo dados desta sexta, Minas já registrou 2.218.695 casos de COVID-19. Deste total, 2.149.174 se recuperaram, 56.613 morreram e 12.908 seguem em observação.