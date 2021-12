Governo federal irá recomendar vacinação de crianças com prescrição médica

ME

O governo federal irá recomendar autorização da vacinação contra a covid-19 de crianças de 5 a 11 anos de idade com a vacina da Pfizer desde que estas tenham prescrição médica para tomar o imunizante (foto: Joseph Prezioso/AFP)

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, informou, na noite desta quinta-feira (23/12), que o governo federal irá recomendar autorização da vacinação contra a covid-19 de crianças de 5 a 11 anos de idade com a vacina da Pfizer desde que estas tenham prescrição médica para tomar o imunizante. A novidade veio no mesmo dia em que a pasta abriu uma consulta pública para avaliar a inclusão do grupo pediátrico na campanha de vacinação contra o novo coronavírus.









Segundo Queiroga, este é o documento que será colocado para consulta pública para que a sociedade civil possa opinar sobre a recomendação. Depois que a recomendação passar pela consulta e audiências públicas, o ministro diz que pode iniciar a campanha de vacinação da faixa etária "em curto prazo.





"Esperamos as contribuições da sociedade, mas de antemão deixar todos tranquilos que uma vez decidida pela aprovação dessa regra, que o grupo da Secovid trabalhou, nós já temos condições de começar essa vacinação dentro de uma prazo bastante curto", disse, sem indicar quando prevê o início da aplicação deste grupo.





A postura do ministro mais cedo, no entanto, era diferente. Ao conversar com os jornalistas, o ministro indicou, mais uma vez, não ter pressa para começar a vacinação deste grupo já que "os óbitos em crianças estão absolutamente dentro de um patamar que não implica em decisões emergenciais”. A fala foi duramente criticada por governadores e parlamentares.