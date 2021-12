'Sou o culpado e derrubei', brinca Bonner sobre ConecteSUS

William Bonner brincou e se declarou culpado pela 'nova' queda do ConecteSUS (foto: Rede Globo/Reprodução)

O aplicativo ConecteSUS, responsável pela emissão do Certificado Nacional de Vacinação e toda a comunicação entre o cidadão e o SUS, ficou fora do ar por cerca de 13 dias. Isso aconteceu desde que um ataque hacker invadiu as páginas do Ministério da Saúde no início de dezembro. Nesta quinta-feira (23/12), William Bonner chegou a comemorar o retorno do app em rede nacional, mas logo o serviço voltou a apresentar problemas.