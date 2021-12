Veja o boletim de casos e mortes por COVID-19 em MG desta sexta (24/12)

No total, o coronavírus infectou 2.218.695 pessoas em Minas, e 56.613 morreram em decorrência da doença (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) divulgou, na manhã desta sexta-feira (24/12), o boletim epidemiológico com os números da COVID-19 no estado. No período de 24 horas, o estado registrou 431 casos e nove mortes pelo vírus.

Segundo dados do boletim, o número de casos em acompanhamento caiu nas últimas 24 horas. De 67.970 registrado na última quinta (23/12) foi para 12.908 nesta sexta (24/12).

Esta condição é para pessoas confirmadas com COVID que não morreram, cuja condição clínica permanece sendo acompanhada ou aguarda atualização pelos municípios.





Além disso, 2.149.174 pessoas já se recuperaram completamente da doença.