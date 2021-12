COVID-19: Sul de Minas registra queda de mortes pela quarta semana seguida

Estudo aponta aumento de novos casos de COVID-19 em Pouso Alegre (foto: Ascom/divulgação)

Um estudo feito pela Universidade Federal de Alfenas mostrou que o Sul de Minas registra queda de mortes por COVID-19 pela quarta semana consecutiva. Por outro lado, as regionais de Pouso Alegre e Varginha continuam com novos casos em alta.

“Sem dúvida, a vacina tem garantido a queda na tendência de mortes, mas um possível aumento de internações e, posteriormente, de óbitos poderá ser registrado nas próximas semanas, devido ao aumento de casos. De toda forma, esperamos que seja em níveis muito menores do que já ocorreu”, ressalta Sinézio.

Em relação aos novos casos, o estudo aponta que o Sul de Minas iniciou a semana com crescimento de pessoas infectadas. As regionais de Varginha e Pouso Alegre se destacam. Já em Alfenas, os registros diminuíram com estabilidade e Passos continua em queda, mas subiu o número de internações de pacientes contaminados pelo novo coronavírus.

Varginha

Nessa terça-feira (28/12), Varginha sofreu aumento significativo de atendimentos ligados aos sintomas gripais na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Para suprir a demanda, a prefeitura precisou ativar um novo ponto para receber os pacientes.

A cidade também registrou 25 novos casos de COVID-19 na cidade. Com isso, o município soma 18.208 pessoas infectadas pelo novo coronavírus e 355 mortes pela doença. Dentre os casos, a prefeitura confirmou dois da variante ômicron. No último mês, houve um salto de quase 130 registros, três mortes e mais de 2 mil atendimentos de síndromes gripais.

Pouso Alegre

No último boletim epidemiológico, Pouso Alegre soma quase 25 mil moradores infectados pelo novo coronavírus e mais de 450 óbitos pela doença. A cidade já imunizou cerca 230 mil pessoas. Com o objetivo de atingir toda a população, a prefeitura lançou a campanha “Alvo Fácil” para evitar que os moradores tornem um alvo fácil para o vírus.

De acordo com Secretaria de Saúde, a confirmação de casos de contaminação pela nova variante ômicron em cidades próximas como Extrema, Maria da Fé e Três Pontas e a baixa procura pela dose de reforço (3ª dose) têm preocupado a administração.

“É muito importante que todas as pessoas que já tomaram a 2ª dose há mais de 4 meses procurem uma das unidades de saúde até quinta-feira (30/12) para vacinar.”, alerta a Secretária de Saúde Silvia Regina.