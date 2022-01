Com alta de 100% nos casos de gripe, Uberaba vacina em todas as unidades

A vacinação contra a gripe reduz as complicações e óbitos, principalmente, nas pessoas que apresentam fatores ou condições de risco (foto: Creatiive/Commons)

Com aumento de cerca de 100% nos casos de síndrome gripal, Uberaba passará, a partir de hoje (3/1), a aplicar a vacina da Influenza (gripe) em todas as suas 33 unidades de saúde (urbanas e rurais), que estarão disponibilizando o imunizante para todas as pessoas com mais de 1 ano de idade.