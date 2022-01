Casos ativos de COVID-19 quase dobram em Uberaba no 1º dia de 2022

Uberaba, que tem cerca de 340 mil habitantes, já aplicou um total de 549.401 mil doses da vacina contra COVID-19 (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação) Uberaba iniciou 2022 com uma explosão de casos ativos de COVID-19 em comparação ao último boletim de 2021: um aumento de 87%. O boletim da cidade do Triângulo Mineiro de hoje (1º/1) aponta 905 pessoas contaminadas com a doença, ante 483 do último balanço, divulgado na quinta-feira (30/12). Esse aumento não é um reflexo das festas de réveillon, por causa da proximidade com a data, mas pode ter sido alavancado pelos encontros natalinos. Aliás, quatro dias após o Natal, Uberaba passou a registrar mais de 100 casos diários, número bem superior à média anterior, entre 20 e 40 contaminações. Veja a evolução de novos casos de COVID-19 em Uberaba nos últimos dias: 27/12 (segunda-feira): 20 casos positivos

20 casos positivos 28/12 (terça-feira): 68

68 29/12 (quarta-feira): 112

112 30/12 (quinta-feira): 151

151 31/12 (ontem): 177

177 1º/1 (hoje): 188

Taxa de transmissão

Além dos novos casos, a taxa de transmissão da doença no município também registrou alta: cerca de 80% em uma semana . No boletim epidemiológico do dia 20/12 - segunda-feira da semana do Natal -, ela estava em 0,71, sendo que, desde o boletim da última segunda (27/12), o índice está em 1,26.

Dado alentador

Por outro, a maior cidade do sul do Triângulo começou o ano zerada com relação às internações de pacientes COVID em hospitais privados.

Segundo o boletim epidemiológico de hoje, de 87 leitos de UTI disponíveis no município, há quatro pessoas internadas, sendo que todas estão em hospitais públicos. E de 105 leitos de enfermaria/COVID da cidade, há cinco internações e também todas em hospitais públicos.

Ao mesmo tempo, com o avanço da vacinação, o número de mortes em Uberaba tem caído nos últimos meses.

Em dezembro de 2021 foram registradas 16 mortes, sendo que, em novembro, 20 moradores da cidade morreram de COVID e, em outubro, foram contabilizados 33 óbitos. O mês mais letal da pandemia em Uberaba foi abril, quando foram registradas 240 mortes.

Desde o início da pandemia, o município registrou 46.881 casos positivos da COVID-19, sendo que 1.391 pessoas morreram e 44.5885 se recuperaram.

Atual boletim epidemiológico de Uberaba, divulgado na noite de hoje (1/1) (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

De acordo com o último Vacinômetro de Uberaba, divulgado na quinta-feira (30/12), desde o início da vacinação da COVID na cidade já foram aplicadas 549.401 mil vacinas.