COVID: Prefeitura de BH abre 20 novos leitos de enfermaria na rede pública

Leitos de enfermaria para COVID serão ampliados em BH (foto: Gil Leonardi/Imprensa MG)

Diante do preocupante aumento do número de internações nos últimos dias, a Prefeitura de Belo Horizonte reabriu 20 leitos de enfermaria exclusivos para pacientes com COVID-19 na rede pública. O total de vagas para casos menos graves agora passa a ser 240.

Apesar da ampliação, a taxa de ocupação das enfermarias, considerando leitos da rede SUS e suplementar, segue no alerta vermelho de 78,4%. Até o fim da semana, o município espera abrir até mais 50 leitos de enfermaria nos hospitais públicos para atender à demanda.Em meio ao aumento de casos da Influenza H3N2, o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, afirmou que a cidade conta com estrutura para aumentar os leitos conforme a demanda.“A situação é preocupante, mas ainda não há motivo para pânico. Garantimos que nenhum cidadão de Belo Horizonte que precisar ficará sem atendimento médico”.Há casos de pacientes com quadros gripais, ainda sem resultado para a COVID-19, que também podem estar internados nos leitos de UTI e enfermaria COVID, já que os sintomas são muito parecidos.