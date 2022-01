Araxá registra 130 novos casos de COVID em 10 dias e liga sinal de alerta

Município do Alto Paranaíba registrou uma crescente no número de casos COVID nos últimos dias do ano (foto: Prefeitura de Araxá / Divulgação)

Apesar do aumento de casos, nenhum óbito por coronavírus foi registrado durante o período. Nesta segunda-feira não houve registro de ocupação em leitos clínicos nem em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

De acordo com a Secretaria de Saúde do município do Alto Paranaíba, a expectativa é que o número aumente ainda mais devido às festas de fim de ano e o período de férias. A preocupação é com quem ainda não completou o ciclo vacinal contra o coronavírus ou está com doses em atraso.

Cancelamento do carnaval e sinal de alerta



Prevendo o aumento de casos positivos da doença, a Prefeitura de Araxá cancelou eventos comemorativos que rprovoquem grandes aglomerações na cidade, como o aniversário de Araxá (no dia 19/12), o réveillon e também vai cancelar o carnaval, previsto para acontecer entre os dias 25/2 e 1°/3.



De acordo com a secretária municipal de Saúde, Lorena de Pinho Magalhães, o número de notificações cresceu consideravelmente nos últimos dias, em relação ao mesmo período de 2020.

“Quando fizemos o levantamento de casos positivos de COVID-19 em dezembro, por exemplo, estávamos com média diária de três casos positivos. Nos últimos 10 dias, essa média aumentou para 13 casos diários. Um número ainda pequeno se compararmos com os do ano passado, mas que já liga um sinal de alerta”, destaca.

Campanha de conscientização em Araxá alerta sobre o coronavírus ainda não ter acabado (foto: Prefeitura de Araxá / Divulgação)



Com a nova onda e mutações do coronavírus, a exemplo da ômicron, o município orienta a população com sintomas de gripe ou COVID-19 que procure a Unisul ou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em casos mais graves, para realizar o teste rápido contra a COVID-19.



Lorena também pede às pessoas que ainda não se vacinaram ou estão com doses em atraso para procurarem os locais de vacinação.

“Nosso cronograma de vacinação desta semana contemplará todos os públicos, inclusive aqueles com doses em atraso. Para evitar o avanço da doença no município, o que temos que fazer é realizar a imunização completa da população, realizar a testagem para quem apresentar sintomas e promover o isolamento social dos casos positivos. E toda nossa estrutura de saúde está preparada para isso”, ressalta a secretária.

Cronograma de vacinação em Araxá



SESC (Rua Doutor Edmar Cunha, 150, Santa Terezinha)



2ª dose para a população a partir de 50 anos (50+) que recebeu uma dose da Janssen

Dia e horário: 4 de janeiro (terça) - 8h às 16h.

Documentos exigidos: cópia (xerox) dos documentos pessoais e cartão de vacina.



UNISA (Travessa Piauí, 35, São Geraldo)



Repescagem 1ª dose pessoas a partir de 12 anos (adolescentes, adultos e idosos) com e sem comorbidades – UNISA

Período: terça a sexta (4 a 7 de janeiro) - 8h às 16h.

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, comprovante de Residência, cartão do SUS (se tiver) e cartão de vacina. A vacinação para adolescentes deve ter a presença de um acompanhante.



3ª dose (dose adicional) para pacientes com alto grau de imunossupressão – UNISA

Período: terça a sexta (4 a 7 de janeiro) - 8h às 16h

Documentos exigidos: cópia (xerox) CPF, RG, Comprovante de Residência, cartão do SUS (se tiver) e cartão de vacina.