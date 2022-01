Extrema anuncia quarta dose da vacina contra Covid para imunossuprimidos (foto: Reprodução Terra do Mandu)

A Secretaria Municipal de Saúde de Extrema, no Sul de Minas, anunciou a aplicação da quarta dose das vacinas contra a COVID-19 para imunossuprimidos. A dose está disponível na cidade a partir desta segunda-feira (3/1) e deverá ser aplicada quatro meses após a dose de reforço (3ª dose), devendo o paciente estar portando carta médica.



O Executivo orienta os moradores a conferirem no site da Prefeitura Municipal de Extrema a tabela de drogas modificadores de resposta imune que se enquadram nos imunossuprimidos.



Para a aplicação da quarta dose, a vacinação acontecerá na Quadra ao lado da Sala de Vacina, na Rua Presidente Kennedy, 355.



1ª, 2ª e 3ª doses



A Secretaria de Saúde informou ainda que entre esta segunda-feira (3/1) e sexta-feira (7/1), a vacinação para as primeiras, segundas e terceiras doses estará ocorrendo na quadra ao lado da Sala de Vacina Central, UBS Ponte Nova, UBS Vila Esperança e UBS Tenentes II, das 8h30 às 11h e das 13h30 às 16h.



A primeira dose está disponível para todas as pessoas acima de 12 anos. A segunda dose deve ser aplicada com um certo espaço de tempo da primeira dose, dependendo da vacina: Astrazeneca após 8 semanas; Pfizer após 21 dias; e Coronavac após 28 dias.



Já a terceira dose (reforço) está disponível para todas as pessoas que tomaram a segunda dose da Coronavac, Astrazeneca e Pfizer há quatro meses ou mais.



Vale destacar que todas as pessoas que tomaram a vacina da Janssen, também já poderão receber a dose de reforço após dois meses da aplicação da primeira dose. (Iago Almeida / especial para o EM)