Mulher suspeita de torturar filho de 4 meses é espancada

Em relato à Polícia Militar, a mulher admitiu ser ela no vídeo e disse que, por volta das 11h, no último domingo (2/1), dois homens armados invadiram sua residência e a arrastaram até a via pública

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma mãe de 22 anos enforcando o próprio filho de apenas quatro meses, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. O crime de tortura gerou revolta na população. Antes de ser presa em flagrante no último domingo (2/1), a mulher foi espancada por populares em via pública.

“Aí, gosta de fazer covardia com criança. Safada!”, diz um dos homens que filma a mãe do bebê enquanto outro indivíduo a puxa pelos cabelos. Um dos responsáveis pela agressão contra a mulher, um adolescente de 17 anos, foi apreendido.

Em relato à Polícia Militar, a mulher admitiu ser ela no vídeo e disse que, por volta das 11h, dois homens armados invadiram sua residência, no Bairro Santo Antônio, a arrastaram por uma escadaria até chegarem na rua e começaram a agredi-la com socos e chutes.Um dos homens, inclusive, usou um martelo e desferiu vários golpes em suas mãos, que tiveram vários ossos fraturados, conforme aponta laudo médico durante atendimento à autora no Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS).