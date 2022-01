Marinho anuncia R$ 60 milhões para cidades de Minas atingidas pelas chuvas

Ministro Rogério Marinho sobrevoou as cidades mineiras atingidas pela chuva nesta segunda-feira (3/12) (foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)









Segundo o ministro, do recurso total anunciado, R$ 47 milhões já foram disponibilizados às prefeituras por meio de medida provisória (MP) editada em 31 de dezembro pelo Presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele não especificou quando nem como as localidades terão acesso aos R$ 13 milhões restantes.





O dirigente, contudo, disse o governo já prepara uma nova MP, por meio da qual deve liberar mais verbas. O valor ainda não está definido. Marinho sugeriu que a cifra será acertada após um levantamento, a ser realizado pelas prefeituras, do real impacto dos temporais.





"Para nós, agora, o importante é esperarmos as águas baixarem um pouco para que cada município possa fazer o seu diagnóstico. Nós sabemos, de forma preliminar, que há necessidade de se fazer reconstrução de pontes, estradas, casas, mercados, postos de saúde. Agora, nós não sabemos em que dimensão isso vai ocorrer. Por isso, estamos conversando in loco com os prefeitos, orientando par que façam seus planos de trabalho, pois o nosso papel é, justamente, fazer essa compilação. Consolidar esses dados para levantar os recursos junto ao Congresso Nacional".





Devastação em Minas

Desde outubro de 2021, a Defesa Civil Estadual contabiliza 13.139 pessoas desalojadas e 3.131 desabrigadas pelas chuvas. Seis pessoas morreram nas cidades de Uberaba, Coronel Fabriciano, Nova Serrana, Engenheiro Caldas, Pescador e Montes Claros. Dos 853 municípios mineiros. 124 já decretaram situação de emergência.





Recursos

A medida provisória (MP) editada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) em 31 de dezembro abriu crédito extraordinário no valor total de R$ 700 milhões para o Ministério da Cidadania.



O dinheiro foi destinado ao socorro das regiões que sofreram com fortes chuvas nas últimas semanas, em especial Bahia e Minas Gerais. O estado nordestino, onde os temporais já causaram 25 mortes e mais de 90 mil desabrigados ou desalojados, ficará com a maior parte.

