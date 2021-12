Vídeo agonizante flagra resgate de família em meio a enchente em Salinas

Bombeiros realizam o resgate da família em Salinas de barco (foto: CBMMG/Divulgação) O vídeo de um resgate comovente, gravado durante o dia em Salinas, Norte de Minas, nesta quinta-feira (30/12), foi publicado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Uma família com três pessoas e um cachorro foi salva das inundações que ocorrem na cidade.





Do lado de fora, na água, estão três militares conduzindo o barco para uma área segura. Na gravação é possível observar uma placa de trânsito indicando a direção da 'Passarela da Alegria', uma das atrações turísticas de Salinas, que também foi tomada pelas águas, gerando mais tristeza.

Passarela da Alegria antes das enchentes (foto: Prefeitura de Salinas)



Segundo os bombeiros, no início da noite desta quinta, as cidades de Salinas, Porteirinha, Rio Pardo de Minas, Rubelita e Taiobeiras estavam sem chuvas e sem alagamentos na área urbana. "Todavia, o trabalho continua com vistorias em áreas de risco, limpeza das vias, cortes de árvores caídas e outras ocorrências que visem voltar os locais a maior normalidade possível", afirma a corporação.

Em algumas comunidades rurais de Salinas, Rio Pardo de Minas e Taiobeiras ainda há pessoas com dificuldade de acesso, sendo necessário o apoio de helicópteros, principalmente, no transporte de pacientes para hospitais e entrega de medicamentos.

Somente hoje, Salinas teve, pelo menos, 23 ocorrências relacionadas às chuvas, sendo a maioria para vistoria em risco de inundação/ alagamento/enxurrada, salvamento de pessoas ilhadas e vistoria em risco de desabamento.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Ricci