Ponte que liga as cidades de Mariana e Ouro Preto está interditada

Ponte que liga Mariana a Ouro Preto perdeu parte do asfalto e foi interditada (foto: Prefeitura de Mariana/Divulgação) O acesso entre as cidades de Ouro Preto e Mariana, na região Central de Minas Gerais, está comprometido após a interdição completa de um trecho da AMG 1730, na altura da ponte Liberdade, localizada no distrito de Passagem de Mariana. O bloqueio aconteceu na tarde desta terça-feira (11/1), após análise de geólogos e engenheiros da prefeitura.

Risco

Vídeo compartilhados pelas redes sociais flagram motoristas e até mesmo um motociclistas ignoram o risco e atravessando a ponte, já sem parte do asfalto, e alagada. O ato irresponsável ocorreu antes da interdição da travessia. "Ainda tá passando carro, gente. Olha lá que perigo. Que absurdo!", fala o autor da gravação.

Desvio

A prefeitura recomenda que os moradores procurem o acesso pela BR-356, mas o trecho que liga as duas cidades históricas oferece risco e está parcialmente interditado com meia pista e sistema pare e siga.

De acordo com o prefeito interino de Mariana, Juliano Gonçalves (Cidadania), o acesso por meio da BR-356 pede que os motoristas redobrem a atenção. Parte do trecho da rodovia está cedendo e uma trinca no asfalto já está com dilatação de mais de 10 centímetros, com isso, o local precisou de sinalização. O gestor também informou que os órgãos responsáveis já foram avisados sobre os riscos.

“Entramos em contato com o prefeito de Ouro Preto, Angelo Oswaldo, e com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) porque o trecho é de jurisdição do órgão federal. Seguimos sinalizando a via e pedimos a todos os moradores para utilizar somente a via de cima porque a de baixo está completamente comprometida”.