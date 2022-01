Rodovia cede e destrói 70 metros da MG-262 em Mariana; veja vídeo

Em um dos vídeos que circulam nas redes sociais é possível perceber parte da vegetação no entorno cedendo junto com a via (foto: Redes sociais/Reprodução)

As fortes chuvas fizeram com que 70 metros da MG-262 desabassem na manhã desta terça-feira (11/1), no trecho entre os municípios de Mariana e Ponte Nova, na Região Central de Minas Gerais. As informações foram divulgadas pelo prefeito de Mariana, Juliano Duarte.

Rapidamente, imagens começaram a ganhar as redes sociais. Em um desses vídeos é possível perceber parte da vegetação no entorno cedendo junto com a via.

“Os motoristas que vêm para Mariana devem traçar um caminho alternativo, passando pelos municípios de Acaiaca ou Diogo”, complementa o prefeito.

Minas tem 112 rodovias interditadas

No início desta manhã, o Estado de Minas mostrou que o estado já soma 112 rodovias federais e estaduais com algum tipo de bloqueio em decorrência das chuvas.

O balanço foi divulgado nesta terça-feira pelo Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), da Polícia Militar (PM), em conjunto com a Polícia Rodoviária Estadual (PRF).

Conforme o levantamento, até as 6h havia 82 pontos de interdição parcial, entre MGs e BRs, e 30 de interdição total nessas estradas.

