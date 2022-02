Mulher morre em acidente entre dois veículos em rodovia próximo a Sabará

O acidente ocorreu por volta do meio-dia, na MGC-262, próximo a Sabará (foto: CBMMG)

Uma mulher de 69 anos morreu e três pessoas ficaram feridas, em um acidente próximo a Sabará, por volta do meio-dia, nesta terça-feira (1º/2), quando um Toyota Etios, de cor cinza, e um Chevrolet S10, branco, bateram de frente na rodovia MGC-262.





Segundo o boletim de ocorrência (BO) do Corpo de Bombeiros, a vítima fatal estava no banco traseiro da S10. No mesmo veículo, os bombeiros resgataram uma mulher de 63 anos e um homem de 64, que tinham suspeitas de fraturas.

Os dois feridos precisaram ser levados ao Hospital do Pronto Socorro João XXIII, pelo helicóptero Arcanjo, dos bombeiros, assim como um homem de 63 anos, passageiro do Etios. O motorista deste segundo veículo nada se feriu.

As causas do acidente ainda são desconhecidas e vão depender do trabalho da perícia técnica da Polícia Civil.