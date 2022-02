Casa desmorona com moradora dentro

Moradores haviam sido notificados do risco de desabamento em 29 de janeiro, segundo a Defesa Civil (foto: CBMMG/Divulgação)

Uma casa que funcionava como pizzaria desabou no Bairro Caiçara, Região Noroeste de Belo Horizonte. Todos os moradores já haviam deixado o imóvel, exceto uma mulher, que precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros. Ela não teve ferimentos e passa bem.









No momento do desabamento, ela não conseguiu fugir porque o colapso bloqueou as saídas. A moradora está com dificuldades de locomoção, por causa de uma cirurgia recente.





Acionados por volta das 22h, os agentes conseguiram retirar a vítima do local. Por volta de 23h, a residência desmoronou completamente.





A operação mobilizou quatro equipes de salvamento, que também isolaram ao menos seis imóveis no quarteirão. Os moradores foram acolhidos por parentes. A BHTrans isolou o quarteirão, que também teve a energia elétrica e o fornecimento de água suspensos.



De acordo com os bombeiros, o desmoronamento não tem relação com as chuvas. A principal hipótese é de que o solo tenha sido encharcado por uma tubulação defeituosa da Copasa.