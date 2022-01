A chuva prevista para qualquer momento ao longo do dia (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

O banheiro e parte da varanda de uma residência desabou na noite de sábado (29/1) em Belo Horizonte, na Região do Barreiro. Apesar do dano, ninguém ficou ferido. Para hoje (30/1), a Defesa Civil da cidade alerta para o risco de novos deslizamentos e desabamentos com a previsão de fortes chuvas até a manhã de segunda-feira (31/1).

O desabamento parcial da residência, que fica próxima a um córrego, ocorreu por volta das 22h50 na Rua Coletora, Bairro Vila Pinho. "O local foi isolado pelos Bombeiros que acionaram a Defesa Civil para avaliação do local. Moradores orientados", esclareceram os militares.

Riscos em BH

De acordo com o Instituto Nacional de Metereologia (Inmet), há previsão de pancadas de chuva para Belo Horizonte, com possibilidde de precipitações a qualquer momento do dia. A Defesa Civil emitiu alerta indicando volume de até 40 mm com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até 8h de segunda-feira (31/01).

Devido às chuvas, a Defesa Civil classificou como moderado o risco geológico na região Leste, onde ficam os bairros Taquaril, Vera Cruz, São Geraldo, Esplanada e Alto Vera Cruz. O aleta de risco geológico moderado segue até quarta-feira (2/2).

A Defesa Civil pede aos moradores dessas áreas que fiquem atentos à movimentação do solo e busque ajuda a qualquer sinal de deslizamentos e desabamentos.

Os moradores da capital podem receber os alertas da Defesa Civil por SMS, serviço sem custo. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência.

A temperatura na capital varia bastante ao longo do dia, com mínima prevista de 17°C e máxima de 28°C. A umidade relativa do ar fica em 55%.

Retorno da chuva em Minas

Depois de uma trégua, as fortes chuvas que castigaram Minas na primeira quinzena deste mês estão de volta. O Inmet também prevê chuvas para mais regiões do estado: Sul Campos das Vertentes, Zona da Mata e Triângulo Mineiro.

As chuvas resultam de frente fria que avança do litoral do Paraná em direção a São Paulo e Rio de Janeiro, aumentando a quantidade de nuvens e estabilidade em Minas.

Recomendações durante a chuva

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.