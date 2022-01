Com salto de novos casos, hospitalizações ultrapassam 80% da capacidade

Município tem 146 pacientes em leitos de enfermaria e outros 79 em UTIs (foto: Rovena Rosa/Agência Brasil) Juiz de Fora acompanha o cenário em Minas Gerais, que bate seguidos recordes de novas contaminações por COVID-19 , e vê disparar o número de hospitalizações pela doença. O número de hospitalizados mais do que triplicou quando comparado com o primeiro dia deste ano: atualmente são 225 pessoas em tratamento, ante 63, quando 2022 começou.

As UTIs no Sistema Único de Saúde (SUS) estão, atualmente, com 79,33% de ocupação, enquanto na rede privada o percentual é um pouco menor: 74,31%. Já os leitos voltados para COVID-19 nas UTIs do SUS têm 86,27% de ocupação e aqueles direcionados à enfermaria estão com 80,68% da capacidade preenchida.

Cinco novos óbitos notificados

No novo boletim epidemiológico, a prefeitura também notificou mais cinco mortes em decorrência da COVID-19. As vítimas tinham entre 65 e 90 anos e faleceram entre 15 e 28 de janeiro. Todas tinham comorbidades.

Logo, com a atualização, o munícipio contabiliza 2.095 vidas perdidas por causa da doença. Desde o dia 22, a cidade teve 13 mortes confirmadas.

Além disso, mais 388 pessoas foram infectadas entre quinta e sexta-feira. Nesse sentido, desde o início da pandemia, 52.096 juiz-foranos já tiveram diagnóstico positivo para coronavírus. Somente de terça (25/1) para quarta-feira (26/1) foram mais 551 novos casos de COVID confirmados - e de quarta (26) para quinta-feira (27) outros 260 diagnósticos.