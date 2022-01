Parte de estrutura de prédio no Bairro Buritis, em BH, tem novo desabamento

Prédio teve parte da quadra de esportes e a garagem interditados (foto: CBMG/Divulgação )

Militares do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros foram chamados na tarde desta quinta-feira (27/1) para verificar um desabamento de parte de uma estrutura, em um prédio no Bairro Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte. Não houve feridos.





Segundo a moradora, a quadra de esportes do prédio ao lado do seu começou a cair. Além disso, um pedaço do muro também caiu.





Parte da área de lazer do Edifício Mirante, localizado na rua Ernani Agrícola, já havia sido afetada por um desabamento em 9 de janeiro . Na ocasião, os bombeiros retiraram os moradores, por medida preventiva.





A Defesa Civil esteve no local e concluiu que não havia risco de desabamento e isolou somente a área de quadra esportiva . Os moradores foram orientados a acionar uma empresa de engenharia e puderam voltar aos seus apartamentos.





Área segue sem risco





A Defesa Civil de Belo Horizonte informou que fez a vistoria preventiva e de risco no dia 9 de fevereiro, e que as recomendações continuam as mesmas.





De acordo com o órgão, no Edifício Mirante houve desabamento de parte do muro de fechamento do condomínio. A garagem e a quadra de esportes foram interditadas, mas nenhum apartamento precisou de interdição.





Já no prédio da Rua Professora Bartira Mourão, a área dos fundos próxima ao desabamento foi isolada preventivamente. Nenhum apartamento precisou ser interditado.





A Defesa Civil informou ainda que “os responsáveis pelos condomínios já foram notificados e orientados a manter o isolamento e providenciar ações para mitigação dos riscos e recuperação do local.”





A responsabilidade de manutenção, estabilidade, conservação, fechamento, segurança e salubridade do imóvel é do proprietário conforme artigo 8º da Lei Nº 9725 Código de Edificações do Município de Belo Horizonte.

