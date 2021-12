Boca do Forno, no Buritis, tem princípio de incêndio causado por fritadeira

Corpo de Bombeiros chegou a ir ao local (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) No final da manhã desta quarta-feira (15/12), a confeitaria e lanchonete Boca do Forno, na unidade Buritis, teve um princípio de incêndio iniciado na cozinha do local, na fritadeira elétrica. Apesar do grande susto, ninguém se feriu.

A proprietária do local, Janaína Miranda, de 43 anos, afirma que as chamas foram rapidamnete controladas. "Conseguimos controlar o fogo bem rápido, quando o Corpo de Bombeiros chegou, os funcionários do shopping já tinham conseguido apagar. A loja já está até funcionando, mas só a parte de baixo."

Segundo Janaína, um eletricista já estava no local verificando toda a parte elétrica e a cozinha está interditada até ele terminar os ajustes. "Creio que até sexta-feira já esteja tudo normalizado".

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.