Vídeo: lobo-guará é visto correndo em movimentada avenida de Patos de Minas

O animal foi visto na avenida Fátima Porto, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba (foto: Redes Sociais/Divulgação)









O vídeo de um lobo-guará correndo e depois parando e olhando o movimento dos carros na avenida Fátima Porto, em Patos de Minas, vem circulando nas redes sociais desde o início desta semana.

Apesar de diversas buscas realizadas pela equipe de resgate do 12º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), o animal, que foi visto por várias pessoas na movimentada avenida na noite da última segunda-feira (13/12), não foi mais localizado.

Segundo informações do cabo Tiago Joaquim, responsável pela assessoria de imprensa do 12º BBM, após a corporação receber quatro ligações referentes ao fato, a equipe de resgate realizou buscas nos locais indicados pela vizinhança. “A avenida onde ele foi visto tem uma ligação para a zona rural, onde há uma área de vegetação. E como não recebemos mais chamadas ontem (14/12) e hoje (15/12), as buscas foram suspensas”, contou.

Desmatamento ou queimadas

Ainda conforme o bombeiro, a saída destes animais da zona rural para o perímetro urbano pode acontecer devido às queimadas ou ao desmatamento.

“Este ano nós tivemos muitas queimadas em Patos e na região. Não tem como a gente afirmar 100% que neste caso seria isso, mas os principais motivos destes acontecimentos são estes dois fatores (queimadas e desmatamento), que podem estar extinguindo o ambiente onde esses animais vivem e também os alimentos que eles tinham nesses locais. O que ocorre é que os animais acabam tentando buscar alimento em outros perímetros e acabam sendo vistos nas cidades”, finalizou.

O lobo-guará é um mamífero que está ameaçado de extinção. Diferentemente de outras espécies de lobo que vivem em matilha, o lobo-guará é um animal de hábito solitário e que vive no cerrado brasileiro, e também é considerado inofensivo ao homem e de comportamento dócil.