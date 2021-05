Lobo-guará invade casa e leva pânico a moradores do Sul de Minas

(foto: Animal estava irritado e ameaçava avançar a todo momento sobre os soldados do Corpo de Bombeiros)

Uma fêmea do lobo-guará, adulta, deixou uma família em pânico ao invadir um sítio, no Bairro Retirinho, em Andradas, no Sul do estado, e começar a rosnar para todos que via, provocando um corre-corre. Mas num ato de coragem, alguns dos integrantes da família conseguiram fechar a porta de um dos quartos em que o animal tinha entrado. O socorro veio do Corpo de Bombeiros.

Segundo o proprietário do sítio, o animal entrou na casa na tarde de quarta-feira, e começou a rosnar e correr de um cômodo para o outro. No início, os moradores que não fugiram da casa tentaram espantar o lobo-guará, mas quando ele ameaçava avançar, as pessoas recuaram.

A situação permaneceu até o início da noite, quando pai e filho observaram que o animal havia entrado em um dos quartos e, assim, conseguiram fechar a porta, prendendo o animal. As janelas estavam fechadas.

Foi quando o Corpo de Bombeiros foi chamado. Os soldados tiveram dificuldades para capturar o lobo-guará, uma vez que ele se colocou em posição de defesa e não parava de rosnar. Havia o perigo de que o animal avançasse sobre os militares.

Utilizando EPI's e equipamentos apropriados, o animal foi retirado da residência, sendo conduzido para o interior de uma mata nativa, onde tomou rumo ignorado, sumindo em meio a vegetação. Antes da soltura, foi verificado e certificado que o animal não apresentava nenhuma lesão aparente significativa, a qual necessitaria de um atendimento veterinário.

Durante a captura, por questão de segurança, os moradores foram trancados em outro quarto, juntamente com os cães da casa. Os moradores informaram a direção de onde o animal poderia ter vindo, pois durante a noite, havia muito barulho de uivos.

O lobo-guará é um animal encontrado na América do Sul, e ultimamente tem sido visto vários animais desta espécie na região de Andradas.