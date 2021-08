Filhote fêmea de lobo-guará se recupera após ser encontrada perdida no mato

A lobinha, que chegou ao Hospital Veterinário de Uberaba desidratada e com uma das patas ferida, se recupera bem (foto: Hospital Veterinário de Uberaba/Divulgação)

Desde o último final de semana se recuperando no Hospital Veterinário de Uberaba (HVU), a filhotinha fêmea de lobo-guará, de cerca de 30 dias, passa bem, mas ainda inspira cuidados. Tanto que ficará de 30 a 60 dias no hospital, antes de ser encaminhada ao IEF (Instituto Estadual de Florestas).

A lobinha foi encontrada perdida no meio do mato, na zona rural do distrito de Jubaí, em Conquista, no Triângulo Mineiro, por um morador, sendo que ela estava desidratada e com um ferimento na pata dianteira direita.

Em seguida, o homem acionou a Polícia Ambiental de Sacramento, que repassou o filhote para o Hospital Veterinário de Uberaba.

O gerente clínico e médico veterinário do HVU, Claudio Yudi, informou que, neste momento, ela se recupera bem, ganhando peso, para que daqui até no máximo 60 dias seja encaminhada para o Instituto Estadual de Florestas (IEF). “Então, há algumas possibilidades para onde o animal será encaminhado. Pode ser levado para algum zoológico, ou algum centro estadual de triagem de animais silvestres, talvez o Mantenedor da Fauna, também um órgão estadual ou para algum centro de conservação de pesquisa”, citou Yudi.

Ainda segundo o médico veterinário do HVU, este é um caso raro de acontecer e, em Uberaba. Há mais ou menos 10 anos não era encontrado um filhote de lobo. “Temos aqui (no HVU) conosco um filhote de cachorro-do-mato, que é mais comum de ser resgatado perdido.

A dúvida é: o que aconteceu com a mãe do animal? Será que ela morreu atropelada? É difícil descobrir o que levou a lobinha a se perder”, concluiu Yudi.