Rua no Bairro Estoril registra dois acidentes em menos de 10 horas

Caminhão e van bateram de frente na tarde desta terça-feira (15/12) (foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros ) Um caminhão e uma van se envolveram em um acidente na tarde desta quarta-feira (15/12), na Rua Professor Alvino de Paula, no Bairro Estoril, Região Oeste de BH.





De acordo com os bombeiros, a rua já é conhecida por acidentes em momentos de chuva e, inclusive, na manhã de hoje outro acidente foi registrado entre dois carros. Cada um estava com três pessoas a bordo.

Uma vítima foi levada ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), com um corte no supercílio. As outras duas vítimas dispensaram o transporte.

