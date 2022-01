Mulheres são indiciadas por abandono de cães no Buritis, em BH

Imagem ilustrativa (foto: Pixabay/Divulgação)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) concluiu e remeteu à justiça inquérito policial que indiciou duas mulheres, de 27 e 33 anos, por maus-tratos a animais. Na madrugada de 4 de janeiro, as duas foram flagradas, por câmeras, quando tiravam cães do veículo em que estavam, em uma rua de um condomínio no Bairro Buritis, na Região Oeste de BH.

A ação das mulheres foi rápida, mas seus movimentos foram capturados pelas câmeras de segurança. Uma delas desce do carro e vai em direção ao porta-malas. Ela abre a tampa e retira dois cães, que são largados na rua. Em seguida, retorna ao veículo, entrando do lado do passageiro. A motorista arranca e elas vão embora.

O fato foi denunciado à ONG Buridogs, que registrou uma queixa, entregando as filmagens na Delegacia de Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema), de Belo Horizonte.

Os animais foram cuidados pela ONG, que lhes deu abrigo e comida logo depois do abandono. Quem se interessar em adotar pode procurar a entidade. Doações podem ser enviadas para o Pix oficialburidogs@gmail.com.

As mulheres foram incursas em crime previsto no artigo 32, 1º-A, da Lei 9.605/98. A pena é prevista na referida legislação em vigor e varia de dois a cinco anos de reclusão.