Maus-tratos a animais preocupam ONG após confirmação de caso de raiva em BH

Parque Lagoa do Nado foi fechado preventivamente após a morte do gato (foto: Andréa Moreira/PBH/Divulgação)

Barreiro





Centro de Esterilização de Cães e Gatos Barreiro (CECG-B). Avenida Antônio Praça Piedade, 68 - Bonsucesso.

Horário de funcionamento: 7h às 16h;





Leste





Centro de Esterilização de Cães e Gatos Leste (CECG-L). Rua Antônio Olinto, 969 - Esplanada.

Horário de funcionamento: 7h às 16h;





Noroeste





Centro de Esterilização de Cães e Gatos Noroeste (CECG-NO). Rua Antônio Peixoto Guimarães, 33 - Caiçara.

Horário de funcionamento: 7h às 16h;





Oeste





Centro de Esterilização de Cães e Gatos Oeste (CECG-O). Rua Alexandre Siqueira, 375 - Salgado Filho.

Horário de funcionamento: 7h às 16h;





Pampulha





Avenida Professor Magalhães Penido, 770 – São Luiz

Horário de funcionamento: 8h30 às 16h30.





Centro de Controle de Zoonoses. Rua Edna Quintel, 173 - São Bernardo.

Horário de funcionamento: 8h às 17h.



(Com informações de Bel Ferraz)

O Movimento Mineiro pelos Direitos Animais emitiu uma nota de preocupação por possíveis casos de maus-tratos a animais depois que a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Belo Horizonte confirmou que o gato encontrado morto na Região da Pampulha no dia 15 de dezembro testou positivo para a raiva."Todos os animais mamíferos, cães e gatos em especial, são expostos a esta doença zoonótica, assim como nós, humanos. Esclarecemos que cães, gatos e morcegos não são vilões, mas vítimas da irresponsável intervenção humana em suas vidas! A crueldade contra eles é crime previsto em leis estadual e federal", ressalta trecho da nota.O Movimento afirma que possivelmente a raiva foi transmitida por morcegos existentes na região. "A migração dos morcegos da zona rural para os centros urbanos é uma realidade, já que as matas com frutas e insetos, que são sua fonte de alimentação, vêm sendo ocupada pela pecuária, mineração, garimpo, empreendimentos imobiliários etc", afirma.De acordo com a PBH, o raio das ações preventivas e de bloqueio será de mil metros do local onde foi encontrado o animal. ''Os agentes de zoonoses repassam orientações para a população quanto aos cuidados e é feita a verificação vacinal dos animais domésticos.", assegurou a SES, por meio de nota nessa sexta-feira (31/12).É importante ressaltar que não há ocorrência de casos de raiva humana em Belo Horizonte desde 1984 e que os últimos registros de raiva felina e canina datam de 1985 e 1989, respectivamente.O movimento aponta que a forma de proteção de humanos e animais contra a doença e controle da mesma é com a vacinação anti-rábica e castração em massa.Desde o dia 20 de dezembro, a PBH intensificou a vacinação contra a raiva de animais e ampliou os pontos de imunização. Confira os pontos em cada uma das regionais da cidade: