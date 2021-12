PBH amplia vacinação contra raiva em cães e gatos nesta segunda (20/12)

Parque Lagoa do Nado foi fechado por tempo indeterminado após de um gato com suspeita de raiva (foto: Andréa Moreira/PBH/Divulgação)

A Prefeitura de Belo Horizonte iniciou nesta segunda-feira (20) a ampliação da vacinação de cães e gatos contra raiva. A medida foi tomada após a morte de um gato com suspeita da doença provocar o fechamento do Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado , no bairro Itapuã, na região Norte da capital.Segundo a prefeitura, podem ser vacinados cães e gatos a partir de 3 meses de idade, gestantes ou não. Recomenda-se que cães cheguem ao local contidos pela guia e os gatos devem ser levados em gaiolas ou transportadores. Depois da dose, os animais não devem ser submetidos a esforços físicos e devem ser mantidos em casa na sombra, com água e alimentação disponíveis."Após a vacina, alguns animais podem ter reações locais, além de febre e ficarem mais apáticos. Mas, qualquer outra alteração, é importante procurar um médico veterinário de confiança para fazer uma investigação apropriada.", disse a médica veterinária Ana Karolini Pimenta.Quase sempre fatal, a raiva é uma zoonose que pode também afetar o ser humano e por isso os cuidados se redobram no combate e prevenção da doença. A vacina antirrábica é a única forma de prevenir a enfermidade e manter os animais saudáveis. O vírus que provoca a doença ataca o sistema nervoso central do hospedeiro, causando inflamação no cérebro e que evolui de forma bem rápida."É de extrema importância que a vacinação contra a raiva ocorra anualmente", afirmou Ana. A transmissão da raiva ocorre por meio de mordidas, lambidas ou machucados causados por mamíferos infectados.A vacina está disponível no Centro de Controle de Zoonoses, no bairro São Bernardo, região da Pampulha, e em outros cinco pontos. Confira:BarreiroCentro de Esterilização de Cães e Gatos Barreiro (CECG-B). Avenida Antônio Praça Piedade, 68 - Bonsucesso. Horário de funcionamento: 7 às 16 horas.LesteCentro de Esterilização de Cães e Gatos Leste (CECG-L). Rua Antônio Olinto, 969 - Esplanada. Horário de funcionamento: 7 às 16 horas.NoroesteCentro de Esterilização de Cães e Gatos Noroeste (CECG-NO). Rua Antônio Peixoto Guimarães, 33 - Caiçara. Horário de funcionamento: 7 às 16 horas.OesteCentro de Esterilização de Cães e Gatos Oeste (CECG-O). Rua Alexandre Siqueira, 375 - Salgado Filho. Horário de funcionamento: 7 às 16 horas.PampulhaAvenida Professor Magalhães Penido, 770 - São Luiz Horário de funcionamento: 8h30 às 16h30.Centro de Controle de Zoonoses. Rua Edna Quintel, 173 - São Bernardo. Horário de funcionamento: 7 às 16 horas.