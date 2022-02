Moradores se revoltam com lista na internet e polícia pode ser acionada

Praça da Matriz, em Silvianópolis (MG) (foto: Magson Gomes/ Terra do Mandu)

Três listas compartilhadas pelas redes sociais têm tirado a paz de Silvianóplis, cidade com cerca de 6 mil habitantes no Sul de Minas - e podem ser alvo até mesmo de investigação. Os textos que viralizaram no município citam a maioria das famílias de lá com adjetivos pejorativos. A prefeitura, Câmara de Vereadores e Ordem dos Advogados do Brasil já se manifestaram e disseram que pretendem acionar o Ministério Público.