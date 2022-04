Operário fica ferido ao ter pedaço de ferro cravado na cabeça

O trabalhador foi transferido de helicóptero de Pará de Minas para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, para retirada do vergalhão alojado na cabeça (foto: Divulgação/Samu Oeste)

Quando a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou, o homem estava inconsciente. Ele recebeu os primeiros atendimentos e foi levado para a Sala Vermelha do Hospital Nossa Senhora da Conceição, no mesmo município.

Para estabilizar o paciente, o Corpo de Bombeiros foi acionado pela equipe médica para cortar o vergalhão de aproximadamente 60 cm que ficou alojado na calota craniana.

O trabalhador foi transferido em estado grave para o Hospiral João XXIII, em Belo Horizonte. A transferência foi realizada pelo Suporte Avançado Aéreo de Vida (SAAV/SAMU), tripulados por pilotos do Batalhão de Operações Aéreas (BOA) e com médico e enfermeira do CIS-URG Oeste.

É grave o estado de saúde do homem, de 33 anos, que foi atingido por um vergalhão, nesta segunda-feira (18/4), em Pará de Minas, no Centro-Oeste mineiro. Ele trabalhava em uma obra, na Rua Ubirajara Campos de Almeida, no Bairro São Luiz, quando o pedaço de ferro se desprendeu do quarto andar da construção, ficando cravado na cabeça dele.