Bombeiros se preparam para período de estiagem em Minas

Incêndios florestais e em áreas urbanas preocupam em cenário de aumento de ocorrências (foto: CBMMG/Divulgação) A aproximação do período de tempo seco mobiliza o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) em ações especiais para monitorar e controlar incêndios no estado. Nos últimos anos, o número de casos aumentou tanto em áreas urbanas como rurais e florestais e moldou as atividades do Plano de Enfrentamento ao Período de Estiagem 2022.









A situação é ainda pior considerando os incêndios na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Entre janeiro e agosto de 2021, foram registrados 3.158 ocorrências do tipo na Grande BH, um aumento de 75% em relação ao mesmo período do ano anterior.





Segundo os militares, o aumento nos atendimentos também está relacionado à ampliação da capacidade de resposta da corporação. Em 2021 foi iniciado um projeto piloto chamado Plano Integrado de Preparação e Resposta aos Incêndios em Áreas Rurais (PIIR), em parceria com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa).





Para este ano, o Plano de Enfrentamento ao Período de Estiagem prevê o planejamento na gestão e distribuição do efetivo em todo o Estado; o monitoramento e georreferenciamento das áreas de risco; campanhas de conscientização em escolas e comunidades; desenvolvimento do conhecimento de especialistas da corporação para investigar e compreender melhor a origem de incêndios; e ações de parceria com as prefeituras.





Além disso, em março, bombeiros de Minas foram enviados para um Curso de Geoprocessamento aplicado a Incêndios Florestais (CGIF) ministrados pela corporação do Mato Grosso.





Veja as ações específicas listadas pelo CBMMG para esta temporada de estiagem:

Operação Alerta Verde (fiscalização em lotes vagos)

Plano de intervenção Serra Verde (monitoramento constante);

Operação Azimute (mapeamento e preparação das unidades de conservação);

Criação e gestão dos NIF’s (Núcleos de Incêndio Florestal);

Capacitação de brigadistas com o apoio de outros órgãos;

Atividades de educação ambiental em parques e unidades de conservação.