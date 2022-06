Polícia Civil investiga ataque hacker no interior de Minas Gerais

Hackers fizeram um estrago no SAAE, mas, nesta quarta-feira (28/6), o sistema deverá ser regularizado (foto: Acervo Folha da Manhã) A Polícia Civil confirmou, nesta terça-feira (28/6), que vai investigar um ataque hacker no SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de Passos, no Sul de Minas. O ataque aconteceu na última sexta-feira (24/6). Todo o sistema eletrônico da autarquia foi prejudicado.



Dentre os serviços afetados estão leituras de relógios e emissão de boletos, o que deve gerar problemas tanto para trabalhadores do SAAE quanto para moradores da cidade.





Segundo o diretor do SAAE, Esmeraldo Pereira, por volta das 16h30 de sexta, alguns servidores notaram algo estranho no sistema, primeiramente no sistema de atendimento, e alguns computadores tiveram o sistema paralisado.



Medidas tomadas

Houve contato com a empresa MGF e foi constatado um vírus utilizado pelos cibercriminosos, que bloqueia as operações na rede de informações e criptografa os dados. Imediatamente, de acordo com Pereira, "foram tomadas medidas como desativação do servidor e dos computadores com acesso à rede e foi feito backup dos dados".



"Fizemos um boletim de ocorrência e contratamos uma empresa para verificar se algum dado foi danificado, bem como recuperar esses dados e tentar remover o malware. Juntamente com toda a equipe conseguimos evitar um mal maior para a autarquia”, disse o diretor do SAAE.



Precaução

Pereira disse ainda que, como não há condições de saber se o vírus veio de pendrive, e-mail, baixa de arquivos ou HD externo, por precaução, todos os computadores serão formatados.



“Pelo levantamento até o presente, o saldo é positivo, porém, após o backup e a formatação de todos os computadores, será possível um diagnóstico preciso”, declarou.



“Estamos ainda com o sistema parado, sem fazer leituras e faturamento, compras, pagamentos etc, acreditamos que amanhã após o almoço conseguiremos voltar à normalidade”, complementou.