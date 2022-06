Bandidos tentam assaltar, trocam tiros com a PM e até vítima vai presa

Armas dos bandidos e da vítima foram apreendidas pela PM (foto: Igor Nunes)

Uma partida de pôquer se transformou em cena de filme em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Na noite de segunda-feira (27/6), quatro bandidos invadiram uma casa no bairro Planalto, tentaram roubar armas, trocaram tiros com a Polícia Militar e foram presos. O dono do imóvel também foi detido por não possuir registro do arsenal.