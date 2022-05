Casal é preso suspeito de comércio ilegal de armas em Ribeirão das Neves

14 garruchas e uma espingarda foram apreendidas pela PM (foto: PMMG)

Um homem, de 69 anos, e uma mulher, de 59, foram presos suspeitos de comércio ilegal de armas em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta terça-feira (24/05).

Segundo a Polícia Militar, os suspeitos foram localizados após uma ligação anônima. O casal parou para abastecer o veículo que estava com as armas na BR-040 e uma pessoa viu o armamento dentro do carro.

As armas vinham de Campos do Jordão, em São Paulo, e seriam entregues em Ribeirão das Neves, na Grande BH. Os militares apreenderam 14 garruchas calibre 380 e uma espingarda.

O casal contou à polícia que venderia cada arma por R$ 1 mil para um colecionador. Nenhum armamento possuía registro.

A Polícia Civil foi acionada e vai investigar o caso.