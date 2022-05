Homens são presos em Minas após exibir armas nas redes sociais

Os autores foram encaminhados para a delegacia judiciaria, na cidade de Governador Valadares (foto: PMMG/ Divulgação ) Quatro jovens foram presos pela Polícia Militar, na noite dessa quarta-feira (4/05), em Marilac, na Região do Vale do Rio Doce, em Minas, após dois deles, de 19 e 20 anos, exibirem armas nas redes sociais.









Os militares se encaminharam para o local e, no momento da abordagem, os suspeitos enfiaram a mão no bolso e arremessaram objetos ao solo. A Polícia Militar constatou serem quatro invólucros plásticos contendo drogas. Além disso, foi encontrado com um dos homens a quantia de R$ 500.





Ao serem questionados sobre as armas, os jovens relataram que elas pertenciam a outro suspeito, de 28 anos. A polícia se dirigiu a casa do terceiro homem e apreendeu drogas e R$ 600. Ele informou que a arma estava na residência de um indivíduo, de 20 anos.





Na casa do quarto suspeito, foi apreendido um revólver e três munições intactas. A Polícia Militar informou que os autores foram presos e encaminhados à delegacia de Governador Valadares, com os materiais apreendidos e três celulares.





Todos os suspeitos estão envolvidos com o tráfico de drogas. A outra arma ainda não foi localizada pelos militares.



*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais