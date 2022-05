Forças de segurança de Minas apreendem, em média, 40 armas de fogo por dia

Policiais já recuperaram mais de 3,6 mil armas em 2022 (foto: PM/Divulgação)



As forças de segurança de Minas Gerais apreenderam, em média, 40 armas de fogo por dia nos três primeiros meses de 2022. O balanço foi feito pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), que apontou um total de 3.620 armas recolhidas desde janeiro, num esforço conjunto das polícias Militar e Civil.

O total, porém, corresponde a uma queda de 48,5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando mais de 7 mil armas voltaram a ficar em poder do Estado. De janeiro a dezembro de 2021, mais de 22,9 mil fuzis haviam sido recuperados. Por sua vez, em todo o ano de 2020, 27 mil armas foram apreendidas em operações ou ocorrências policiais.





Em Belo Horizonte, o cenário é parecido. Nos três primeiros meses de 2022, as forças policiais apreenderam 521 armas, correspondendo a uma redução de 56,5% com comparativo com o mesmo período do ano passado, que teve quase 1,2 mil fuzis apreendidos.





Em todo o ano passado, a Sejusp compilou um total de 3.155 armas apreendidas ou recuperadas na capital mineira. Em 2020, cerca 4 mil armas entraram para as estatísticas do Estado, correspondendo a uma queda de 20,2%. A Sejusp ainda não compilou os dados referentes ao mês de abril e ao restante de maio.





Crimes

Na manhã desta terça-feira (17/5), uma denúncia anônima levou a polícia a prender dois homens, de 19 e 23 anos , suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas, no Bairro Salgado Filho, na Região Oeste de Belo Horizonte.

De acordo com o denunciante, os suspeitos circulavam pelo bairro ostentando armas. Ao serem abordados, um deles tinha R$ 5 mil em dinheiro, enquanto o outro cerca de R$ 290.





No interior de Minas, a Polícia Militar apreendeu mais uma pistola de calibre 38, usada por um homem para tentar matar o companheiro da ex-esposa , em Governador Valadares. O autor dos disparos foi preso no começo da manhã desta terça-feira (17/5). Além da arma, a polícia apreendeu dois cartuchos deflagrados.





De acordo com a Polícia Militar, o autor do disparo havia terminado a relação com a esposa da vítima há três anos, mas vivia ameaçando-a. Durante a madrugada, a homem arrombou a porta do quarto da ex-esposa e entrou em vias de fato com o companheiro dela.





Em Ipatinga, um jovem de 20 anos foi preso na noite deste domingo após suspeita de envolvimento em um homicídio registrado no dia 5 deste mês, no distrito de Cachoeira do Vale, em Timóteo. Dentro do veículo que estava com a vítima, os policiais encontraram duas armas de fogo. O jovem assumiu a propriedade armas apreendidas.





Duas mulheres, de 45 e 65 anos, que estavam no veículo, disseram para os militares que receberam R$ 80 reais para levar o jovem para Ipatinga.