Homem é preso após golpear ex-mulher e namorado dela com facão

Homem de 61 anos foi preso por esfaquear a ex-mulher e o namorado dela (foto: PMMG/Divulgação)

Um homem de 61 anos foi preso pela Polícia Militar após golpear a ex-mulher, de 50 anos, e o namorado dela, de 44, no bairro Jardim do Sul, em Patrocínio, na região mineira do Alto Paranaíba.









Conforme a ocorrência policial, o suspeito e a ex-mulher se separaram recentemente, porém ainda moravam no mesmo local. A agressão teria sido motivada por ciúmes.





Filho do suspeito ajudou em fuga





A Polícia também prendeu o filho do suspeito, de 20 anos, por tentar ajudar na fuga do pai. Câmeras de segurança registraram a dupla conduzindo um veículo Chevrolet Vectra às 3h da manhã na rotatória do bairro Morada Nova, e às 3h15 em direção ao bairro Serra Negra.





De posse dessas informações, os militares seguiram os rastreamentos e localizaram os homens nas proximidades de uma estrada vicinal que dá acesso à Região de Bicão, aos fundos do bairro Serra Negra, e efetuaram as prisões.