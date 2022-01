Mulher leva golpe de facão na testa do ex-namorado em Sete Lagoas

A vítima foi abordada na rua pelo ex-namorado e agredida com golpe de facão (foto: Polícia Militar/Divulgação)

Uma mulher, de 24 anos, levou um golpe de facão do ex-namorado, de 26, em Sete Lagoas, na Região Central do estado. A tentativa de feminicídio ocorreu nessa terça-feira (25/1), no Bairro Cidade de Deus.