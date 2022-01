100 crianças e adolescentes são deportados dos EUA e chegam a Minas

Em 4 de junho do ano passado, 83 brasileiros deportados dos EUA desembarcaram em Confins: o terminal recebeu, até o momento, 51 voos de expatriados (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press) Um voo com 200 deportados dos Estados Unidos desembarcou às 13h desta quarta-feira (26/1) no Aeroporto Internacional de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.









A BH Airport, que administra o terminal, informou que este é o maior desembarque de deportados em voo único desde 2019, quando o aeroporto começou a receber expatriados.





Segundo o TJMG, 6 comissários da unidade da Infância e Juventude de Pedro Leopoldo e 12 de Belo Horizonte recepcionam os viajantes para garantir a segurança dos pequenos. Os agentes vão verificar se os jovens, de fato, estão com suas famílias, ou se foram raptados.





Procurada pela reportagem, a Polícia Federal informou que dará mais detalhes sobre a deportação ainda esta tarde.





A BH Airport informou que, desde 2019, 3.831 brasileiros passaram pelo aeroporto de Confins após tentarem entrar ilegalmente nos Estados Unidos.





A deportação está autorizada no Brasil desde 2019, quando o presidente Jair Bolsonaro (PL) emitiu um parecer permitindo a medida apenas com um atestado de nacionalidade. Até 2006, o Itamaraty não permitia esse trato aos brasileiros irregulares no exterior.



Veja os 51 voos com deportados que já desembarcaram em Confins: