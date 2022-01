Desavenças na venda de carro resultam em morte de homem de 25 anos

Polícia Militar prendeu os dois suspeitos pelo crime, que, segundo os policiais, confessaram o assassinato (foto: Imagem ilustrativa - diegoparra/Pixabay)









A PM então montou um cerco na região e conseguiu capturar os suspeitos, identificados como Henrique e Charles. Dentro do carro, os agentes encontraram três armas de fogo - entre elas, uma pistola calibre 765 e um revólver calibre 38.





A dupla afirmou ter feito uma emboscada para Mike. Henrique dirigiu o carro e chamou o rapaz no portão. Quando ele se aproximou para atender o chamado, Charles o matou com quatro disparos.





Charles contou à PM que o assassinato foi motivado por um desentendimento, que ocorreu durante uma transação comercial. O suspeito e a vítima negociavam a venda de carro, intermediada por um vendedor de Esmeraldas.





Mike teria brigado com o vendedor e feito ameaças de morte a ele. Charles comprou a briga e disse que também se tornou alvo das ameaças. Temendo ser assassinado, ele então cometeu o crime.





A dupla foi encaminhada à Central Estadual do Plantão Digital, no Bairro Serra verde, na Região de Venda Nova, em BH. As armas e o veículo foram apreendidos.

Dois suspeitos de homicídio foram presos na noite dessa terça-feira (25/1) em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima foi morta com quatro tiros - dois no tórax e dois na cabeça - na garagem de casa, situada no Bairro Pedra Azul. A dupla confessou o crime, que teria sido motivado por um desacordo comercial.