Ao descer do carro, o casal ataca o motorista a pedradas e ele os atropela para se defender (foto: Reprodução/Vídeo das câmeras de segurança)

O desentendimento entre um motorista de aplicativo e um casal de passageiros terminou em pedradas e atropelamento, na madrugada desta segunda-feira (02) em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte. A viagem começou no bairro Teresópolis, em Betim, e tinha como destino um bar, em Contagem.

Confira o vídeo:

Os passageiros estariam embriagados e um deles entrou com uma garrafa de cerveja na mão. Durante a corrida, eles xingaram o motorista, pedindo para que ele acelerasse o carro.O motorista de 27 anos se recusou e não finalizou a corrida indo em direção a um posto da Polícia Militar para prestar queixa. Devido à mudança da rota, o casal se irritou, e, de acordo com o boletim da PM, recebeu vários socos.

Os passageiros foram convidados a sair do veículo, na altura do bairro Vila Militar, em Contagem. Porém, um dos passageiros retornou ao carro e, sentado no banco da frente, voltou a agredir o motorista. Houve uma tentativa de conversa por iniciativa do condutor, para que não tivesse uma avaliação ruim no aplicativo de corridas, porém sem sucesso.

Um retorno foi feito na rua Dulce Geralda Diniz, em frente ao Pátio do Detran em Contagem. Já fora do veículo, o casal jogou pedras na direção do motorista. Tentando desviar do ataque de pedradas, o condutor jogou o carro nos passageiros e os atropelou.

O casal teve ferimentos leves e saiu andando do local. O carro parou de funcionar, destruído pelo impacto, e foi apreendido pela Polícia Civil. O motorista foi ouvido na Central Estadual do Plantão Digital para dar seguimento à investigação e liberado.

*Estagiária sob supervisão