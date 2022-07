Mulher mata companheiro a facadas em Boa Esperança

Crime ocorreu em Boa Esperança: casal briga por ciúmes e mulher dá facadas no pescoço do companheiro (foto: Wikipedia)

Uma trabalhadora rural matou o companheiro a facadas no fim da tarde deste sábado (16/07), em Boa Esperança, no Sul de Minas.A Polícia Militar da cidade foi acionada para atender a uma ocorrência em que testemunhas afirmaram estar ocorrendo uma brigad de casal. Uma mulher de 25 anos teria chegado do trabalho na zona rural do município e iniciou uma discussão com o companheiro, por causa de ciúmes. O homem, então, passoua agredir a companheira.