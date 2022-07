Homem que seria traficante na Vila Barraginha é morto em confronto com a PM

Homem de 29 anos, que seria chefe do tráfico de drogas na Vila Barraginha, em Contagem, foi morto na noite desse sábado (16/07) após confronto com policiais militares. (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Um homem de 29 anos, que seria chefe do tráfico de drogas na Vila Barraginha, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi morto na noite desse sábado (16/07) após confronto com policiais militares.

Segundo informou a PM, guarnições foram acionadas ao local depois de denúncias que indicariam que a vítima estaria efetuando disparos de arma de fogo e ameaçando populares. No local, o homem foi identificado por testemunhas.

Após a identificação, os militares teriam iniciado conversa com o indivíduo, momento em que ele teria tentado pegar o fuzil de um policial e a arma de outro. Em defesa, os militares dispararam três vezes contra o homem.





Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Contagem ainda com vida, mas morreu na unidade de saúde. A perícia da Polícia Civil esteve no local e o corpo foi encaminhado ao IML.

A corregedoria da Polícia Militar também foi informada do fato. As armas utilizadas na ocorrência foram recolhidas e a morte será apurada. Ainda segundo a corporação, militares gravaram vídeos com moradores que informaram que o homem havia ingerido bebida alcoólica e usado drogas durante todo o dia, além de ter agredido uma outra pessoa. As filmagens estão arquivadas e à disposição da Justiça.

A PM também afirmou que os disparos foram feitos com o objetivo de resguardar a vida dos militares e de populares.

O homem tinha três passagens por porte ilegal de arma, seis por tráfico de drogas e um por comércio de arma de fogo.