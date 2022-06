Polícia Militar fecha casa de jogos de azar no Parque Recreio, em Contagem

Foram apreendidas 31 máquinas caça-níquel, a maioria delas com dinheiro (foto: Youtube/reprodução)

No combate aos jogos de azar, 54 pessoas foram presas pela Polícia Militar, no Bairro Parque Recreio, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde foram apreendidas 31 máquinas caça-níqueis e 17 computadores, além de R$ 1.292 em dinheiro.

O flagrante ocorreu no início da madrugada desse sábado (12/6). Os militares passavam pelo local e tiveram a atenção despertada pela grande movimentação de pessoas.

Após montar uma operação de emergência, os policiais entraram no imóvel e encontraram as máquinas caça-níquel e computadores, que seriam utilizados para validar as apostas.

Do total de presos, seis eram funcionários da casa de jogos, sendo um deles, o gerente. As outras 48 pessoas eram apostadores.



Todos foram encaminhados para o Juizado Especial Criminal de Contagem, segundo o tenente Wanderley Brito, do 18º Batalhão da PM, que comandou a operação.

O crime de promoção de jogo de azar está previsto no Código Penal Brasileiro (CPB), no artigo 50 da Lei das Contravenções Penais. A pena prevista é de três meses a um ano de prisão e multa.